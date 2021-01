L'Arabie saoudite et le Qatar vont rouvrir leurs ambassades respectives

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avec avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, le 5 janvier 2021.. VIA REUTERS - BANDAR ALGALOUD

Pendant plus de trois ans, l‘Arabie saoudite et ses alliés avaient rompu unilatéralement leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar. Le minuscule émirat gazier était accusé d‘une trop grande proximité avec l'Iran et les Frères musulmans.