Iran: il y a 40 ans, libération des otages américains de l'ambassade de Téhéran

Ce 20 janvier 1981, c’est un beau cadeau que laisse à Ronald Reagan son prédécesseur démocrate, le président des États-Unis sortant Jimmy Carter. Il y a 40 ans, les 52 otages américains de l'ambassade à Téhéran étaient libérés. Leur détention constitue l’une des plus longues et l'une des plus graves crises diplomatiques de l’histoire contemporaine. Durant 444 jours, elle marque le début des contestations de la puissance américaine au Moyen-Orient, et bouleverse la trajectoire de la révolution iranienne.

Publicité Lire la suite

Le 20 janvier 1981, 12 minutes après l’investiture du républicain Ronald Reagan, les 52 otages américains de l’ambassade de Téhéran sont libérés. 52, comme le nombre de bases iraniennes visées par Donald Trump en janvier 2020, après la montée sur Kaboul de milices pro iraniennes et l’assassinat du général iranien Soleimani. L’ancien président ne manquait finalement pas de culture historique.

Le 4 novembre 1979, après une manifestation, quotidienne dans le Téhéran révolutionnaire, des étudiants escaladent les murs de l’ambassade américaine. Se revendiquant « de la ligne de l’imam » Khomeini, ils accusent d’espionnage l’ancien ami américain. Il est vrai que le Shah, souverain déchu depuis à peine 10 mois, est arrivé à New York un mois auparavant pour soigner son cancer. Les Iraniens redoutent que la CIA ne l’aide une nouvelle fois, comme elle l’a fait en 1953, à reprendre le pouvoir dans le pays. Ils exigent l’extradition de leur ancien souverain.

Des étudiants escaladent l'enceinte de l'ambassade américaine de Téhéran et réclame l'extradition du Chah, le 4 novembre 1979. AFP - STR

Les étudiants pénètrent donc dans l’enceinte diplomatique. Ils essuient des tirs de grenades lacrymogènes, mais pas plus : les marines présents ont l’ordre de ne pas tirer. Les Américains sont en infériorité numérique, mais, surtout, ils comptent encore sur l’aide du gouvernement provisoire. Présidé par Mehdi Bazargan, de tendance islamo-nationaliste libérale, celui-ci tente en effet de reprendre de bonnes relations avec l’Occident pour contrer l’influence toute proche de l’URSS. L’ambassade a d’ailleurs été attaquée en février 1979 par des groupes marxistes, et le pouvoir révolutionnaire iranien a envoyé ses propres forces pour les défendre. Mais pas cette fois.

L'image des Américains, yeux bandés, retenus à l'ambassade de Téhéran, fait le tour du monde en 1979. AFP - STAFF

Une deuxième révolution, plus importante encore que la première

« On ne sait pas si l’ayatollah Khomeini était prévenu ou non, résume Ehsan Manoochehri, rédacteur en chef de notre rédaction en langue persane. Mais il a soutenu la prise d'otages et a encouragé les étudiants ». Depuis la ville de Qom, à 150 kilomètres de la capitale, le leader de la révolution islamique comprend rapidement où est son intérêt. « C’est un vrai politique, poursuit l’historien Yann Richard, auteur de L’Iran, de 1800 à nos jours. Il va d’ailleurs prononcer cette phrase extraordinaire : "c’est une deuxième révolution, plus importante encore que la première". »

Et il n’a pas tort. La prise d’otage échappe rapidement à ses organisateurs. Pensée pour durer 48 heures à peine, la médiatisation internationale qu’elle provoque déclenche le soutien des foules. Des documents secrets sont saisis par les manifestants. Des centaines de milliers de personnes siègent tous les jours devant la grille. Incapable d’agir, le gouvernement de Mehdi Bazargan démissionne.

Devant l'ambassade des États-Unis à Téhéran, où sont retenus des otages américains, le 31 décembre 1979. ASSOCIATED PRESS - HERVE MERLIAC

Dans tout processus révolutionnaire, des factions et des groupes, toujours mouvants, s’affrontent. La prise d’otages à l’ambassade est une aubaine pour celle de Khomeini. « Khomeini a compris l’importance politique de cette mobilisation pour redonner du souffle à son mouvement révolutionnaire », témoigne Ahmad Salamatian, vice-ministre iranien des affaires étrangères à l’époque.

Bouleversement du processus révolutionnaire

Son projet de constitution islamique, et notamment le principe de Velayet-e faqih, qui confère au religieux – et au guide qui l’incarne, l’ayatollah Khomeini – la primauté sur le reste des institutions politiques, rencontre des critiques.

La mobilisation autour de la prise d’otage permet d’unir les foules autour de l’ennemi américain et de déclarer l’état de guerre contre l’impérialisme. « C’est comme ça que naît l’identité belliqueuse de la République islamique, dénonce Mahnaz Shirali, sociologue à Sciences Po Paris. La prise d’otages a consacré la prise de contrôle du processus révolutionnaire par les radicaux. » Une logique de surenchère s’impose au sein de la révolution iranienne. Khomeini met en échec les efforts du président Bani Sadr, élu en janvier 1980, pour résoudre la crise. Libéraux, marxistes, religieux d’autres factions : toute opposition est progressivement éliminée.

En plus de bouleverser profondément la situation politique iranienne, la prise d’otages a également des conséquences aux États-Unis. Le démocrate Jimmy Carter est profondément décrédibilisé par son incapacité à mettre fin à la crise. L’échec de l’opération Eagle Claw en avril 1980 - des hélicoptères américains s’écrasent dans le désert iranien pour cause de défaillance technique causée par des tempêtes de sable -, lui porte un coup terrible. Il perdra les élections de novembre 1980 au profit de Ronald Reagan.

L'opération pour libérer les otages est un échec. Fin avril 1980, plusieurs hélicoptères américains s'écrasent dans le désert. AFP

Des relations tendues

De son côté, fragilisé par l’attaque de Saddam Husseïn en septembre 1980 et le début de la guerre avec l'Irak, le pouvoir iranien finit par accepter de négocier sous l’égide de l’Algérie. Le 19 janvier 1981, les accords d’Alger sont adoptés. Les 52 otages sont libérés le lendemain, jour de l’investiture de Reagan, sous plusieurs conditions, dont la levée du gel des avoirs iraniens aux États-Unis et l'absence de sanctions commerciales contre l'Iran.

Mais si la crise cesse sans faire de victimes, les relations entre les deux pays ne s’en remettront jamais. Les premières mesures économiques et l'embargo pétrolier adoptés en novembre 1979 en appelleront d'autres. « La crise des otages signe la naissance de la politique extérieure de l'Iran, conclut Ehsan Manoochehri. Son isolement sur la scène internationale perdure aujourd'hui ». Les relations diplomatiques, rompues le 7 avril 1980, n’ont pas été rétablies. Depuis, c’est la Suisse et le Pakistan qui se chargent de faire l’intermédiaire. « La révolution iranienne est devenue l’otage de la prise d’otages, souffle Ahmad Salamatian. Le peuple iranien le paie encore de nos jours ».

Et l’ensemble de la région, aussi. « Les troubles du Moyen-Orient ont commencé dans cette prise d’otage, affirme Yann Richard. Depuis 1979, ce n’est plus l’ordre américain qui impose une paix relative. Immédiatement après la prise d’otages de Téhéran, des extrémistes sunnites pratiquent la surenchère en prenant d’assaut la grande mosquée de La Mecque; puis, après quelques semaines, les Soviétiques envahissent l’Afghanistan. La guerre entre l’Irak et l’Iran commence quelques mois plus tard, suivie de l’invasion du Koweït par Saddam Hussein, les guerres du Caucase, du Yémen, l’explosion de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Syrie. Le conflit palestinien, le seul qui déchirait le monde musulman en 1978, a disparu quarante ans plus tard, éclipsé par l’implosion de toute la région, une implosion dont on peut voir le point de départ et la source dans cette fameuse prise d’otages, dans la révolte anti-américaine des Iraniens. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne