Irak: le groupe Etat islamique revendique le double attentat-suicide de Bagdad

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué dans la nuit de jeudi à vendredi le double attentat suicide qui a fait, plus tôt dans la journée, 32 morts et 110 blessés sur un marché très fréquenté de Bagdad.

Cette attaque est la plus meurtrière depuis plus de trois ans dans la capitale irakienne. Un premier homme a déclenché sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché de vêtements d'occasion de la place Tayaran, a expliqué le ministère de l'Intérieur. Alors qu'un attroupement se formait pour tenter de venir en aide aux victimes, un second kamikaze a fait détoner ses explosifs, a-t-il ajouté.

Outre les 32 morts, le ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi, a fait état de 110 blessés dans la métropole de dix millions d'habitants où l'ensemble du personnel médical a été placé en état d'alerte maximale.

Réactions

Le président Barham Saleh a dénoncé sur Twitter des « tentatives malignes de faire trembler la stabilité du pays », tandis que le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a annoncé avoir remplacé des hauts-gradés après l'attentat.

« Un acte aussi ignoble n'affaiblira pas la marche de l'Irak vers la stabilité et la prospérité », a réagi la mission de l'ONU en Irak. Le pape François, qui doit se rendre en Irak du 5 au 8 mars, s'est dit « profondément attristé » par cet « acte de brutalité insensé ».

Les Etats-Unis, la France, l'Union européenne et l'Otan ont condamné fermement ces attaques et apporté leur soutien à l'Irak, tandis que l'Iran a estimé que ces attentats avaient pour but de « perturber la paix et la stabilité » en Irak.

La résurgence de l’EI

Le mode opératoire de l’attentat - un kamikaze, suivi d'un second lorsqu'un attroupement se forme pour aider les blessés - a déjà utilisé par le passé par le groupe jihadiste qui a occupé près du tiers de l'Irak en 2014 avant que Bagdad ne déclare avoir gagné sa guerre contre les jihadistes fin 2017.

Depuis, des cellules jihadistes se terrent dans les nombreuses zones montagneuses et désertiques du pays. Depuis la « libération » toutefois, l'EI n'a revendiqué que des attaques de faible envergure, menées généralement de nuit contre des positions militaires dans des zones isolées, loin des villes. Les derniers attentats ayant fait plusieurs morts à Bagdad remontent à juin 2019.

Comme le montrent ces attaques, la guerre contre l'Etat islamique n'est pas terminée, elle continue. Depuis 2017, le groupe s'est replié dans des zones où la souveraineté de l'Etat est plus faible mais continue ses attaques. Arthur Quesnay, spécialiste de l'Irak au sein de l'Institut de recherche Noria Murielle Paradon

Scrutin législatif

Cette attaque intervient alors que les autorités discutent de l'organisation d'un scrutin législatif, une échéance régulièrement accompagnée de violences en Irak.

Le gouvernement avait promis l'élection anticipée d'un nouveau Parlement pour juin. Mais les autorités proposent maintenant de la reporter à octobre, afin de donner plus de temps à la Commission électorale pour organiser ce scrutin.

