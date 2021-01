Covid-19: face à la hausse des cas, Dubaï limite les divertissements publics

L'hôtel Atlantis The Palm vu de la page de la Mer à Dubai, le 22 janvier 2021. AFP - GIUSEPPE CACACE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités dubaïotes ont annoncé ce jeudi 21 janvier deux mesures préventives visant à « garantir la santé publique et la sécurité » de la population. Le nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays est en forte hausse depuis le début de l‘année. Même si le port du masque et la distanciation sociale sont toujours strictement de rigueur. L'Émirat gardait jusqu'alors ses portes grandes ouvertes aux touristes, attirés par l'absence de restrictions et de couvre-feu.