Iran: l'avocate Nasrin Sotoudeh de nouveau incarcérée malgré ses problèmes de santé

Plusieurs organisations d'avocats français et européens alertent sur le sort de Nasrin Sotoudeh. La célèbre avocate iranienne condamnée à 12 ans de prison en 2019, a été de nouveau incarcérée cette semaine, après une permission de sortie temporaire. Or selon ses proches, elle est en très mauvaise santé.

Les avocats européens appellent les autorités iraniennes à garantir immédiatement des soins de santé appropriés à Nasrin Sotoudeh. Libérée le 8 janvier après une crise cardiaque, la célèbre avocate a été de nouveau emprisonnée le 20 janvier près de Téhéran.

« Ce qui nous alerte, c'est ce que l'on a appris de sa santé. Là, je pense qu'elle est au bout du rouleau donc la remettre en prison après une crise cardiaque et le Covid-19 l'hiver dernier... Je crois qu'elle est au bout de ses forces, s'inquiète Basile Ader, avocat au barreau de Paris. Et puis, c'est cette espèce de cruauté renouvelée à son égard, faisant fi de tous les appels et tous les avocats mobilisés, tant elle est aujourd'hui une figure de proue du courage et de la non-renonciation ».

Nasrin Sotoudeh a été condamnée à plusieurs reprises pour avoir défendu les droits humains en Iran, et notamment les femmes. La dernière fois c'était en 2019 où elle a écopé de 12 ans de prison. Même incarcérée, l'avocate continue son combat. Elle a fait plusieurs grèves de la faim, au péril de sa vie.

