Égypte: les Frères musulmans décimés par la répression, dix ans après les printemps arabes

Des partisans des Frères musulmans jugés à Alexandrie en mars 2014. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce 25 janvier marque le 10e anniversaire de la révolution en Égypte et à la chute du président Hosni Moubarak après 30 ans de règne. Mais aujourd'hui, les militaires sont toujours au pouvoir. La seule alternance n'a duré qu'un an entre 2012 et 2013 avec les Frères musulmans mais ces derniers ont vite été écartés et sont depuis complètement ostracisés.