«Un jour je retournerai place Tahrir», les espoirs déçus des Égyptiens, dix ans après

Taha Metwally se souvient de la joie et de la peur lors des manifestations sur la place Tahrir au Caire en 2011.

Il y a tout juste dix ans, le 25 janvier 2011, débutait le mouvement qui allait entraîner la chute du président égyptien Hosni Moubarak, quelques semaines plus tard. Depuis, le pouvoir actuel affiche un sombre bilan en matière de libertés. Dix ans après les Printemps arabes, rencontre avec un Égyptien qui a participé aux manifestations de la place Tahrir, cette place du Caire qui fut le cœur du soulèvement de 2011.

Publicité Lire la suite

Il s’appelle Taha Metwally, il est né et a grandi au Caire. En ce 25 janvier 2011, âgé alors de 22 ans, il participe à la toute première manifestation anti-Moubarak… puis aux suivantes. Il se souvient « des millions de gens dans la rue » et du slogan « Nous voulons du pain, la liberté, l’égalité, la justice ! » scandé par la foule et par les habitants de la capitale égyptienne.

De leurs balcons, ces derniers encourageaient les manifestants qui convergeaient vers la place Tahrir : « Je pense qu’à ce moment-là tout le monde sur la place Tahrir partageait un sentiment de liberté, raconte Taha, nous ne faisions qu’un, nous avions le même but et nous devions continuer pour voir ce que nous pouvions faire… »

Entre peur et joie

Taha se souvient aussi des violences qui ont marqué la Révolution égyptienne. La première fois qu’il a senti l’odeur du gaz lacrymogène, ce qui l’a rendu aussitôt malade, et surtout l’attaque violente du campement de la place Tahrir par des partisans du pouvoir, le 2 février 2011. « J’ai vu des gens mourir à côté de moi. La place Tahrir était pleine d’enfants et de femmes, tout le monde avait peur. Et en même temps, nous avons vu beaucoup de gens qui essayaient de protéger la place. Mais bien sûr, c’est un mauvais souvenir, nous avons perdu beaucoup de gens. »

Épicentre de la révolution égyptienne, la place Tahrir concentre les slogans les plus éloquents appelant au départ de Hosni Moubarak du pouvoir, jusqu’à sa chute le 11 février 2011. © RFI/Véronique Gaymard

Dans les souvenirs de Taha, il y a aussi la joie qui s’est emparée des rues du Caire lorsque Hosni Moubarak a quitté le pouvoir en février 2011. C’est sur un écran géant que Taha a suivi le dernier discours du président égyptien et les espoirs de liberté et de démocratie étaient alors à portée de main. L’élection en 2012 du président islamiste Mohammed Morsi, puis la chute de celui-ci chassé à son tour par la rue... ce sont des événements que Taha a vécus de plus loin, car il effectuait son service militaire.

►À lire aussi : 2011-2021, dix ans après, où en sont les printemps arabes ?

La fin d'une révolution avec l'arrivée du maréchal Sissi

Mais avec l’arrivée au pouvoir, en 2013, d’Abdel Fattah al-Sissi, maréchal devenu ensuite président, Taha a compris que sa révolution avait échoué : « Quand le dictateur Abdel Fattah al-Sissi est arrivé, il a emprisonné beaucoup de gens, mais je pense qu’il a surtout emprisonné la Liberté elle-même. Tout le monde a peur. Personne ne parle de politique. Le gouvernement essaie de réduire chacun au silence ».

Le trentenaire témoigne de la répression visant les opposants et les organisations de défense des Droits humains. Actif dans le milieu associatif LGBT, Taha cite notamment la vague d’arrestation qui a suivi le concert du groupe de rock libanais Mashrou’ Leila au Caire à l’automne 2017. Des dizaines de spectateurs ont ensuite été arrêtées pour avoir brandi le drapeau arc-en-ciel de la cause LGBT.

« La France continue de croire qu’il faut soutenir les dictateurs »

Depuis trois ans, Taha Metwally vit en France. Il milite désormais au sein de ANKH, l’ONG qu’il a fondée et qui défend les droits des personnes LGBT, notamment au Moyen-Orient.

De son exil, Taha déplore le soutien de la France au pouvoir égyptien actuel. En décembre, le Président Sissi a été accueilli à Paris avec tout le faste des visites d’Etat. Le dirigeant égyptien a même été décoré de la grand-croix de la Légion d’honneur. L’ancien manifestant de la place Tahrir ne cache pas son malaise face à la proximité affichée entre les dirigeants français et égyptiens. « Il y a eu 2011 [les Printemps arabes] et pourtant la France continue de croire qu’il faut soutenir les dictateurs qui représentent la stabilité. C’est le contraire qui est évident », ajoute Asmahan el-Badraoui de l’Initiative franco-égyptienne pour les Droits et les Libertés.

Abdel Fattah al-Sissi et Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, le 24 octobre 2017. AP - Kamil Zihnioglu

Dix ans après les Printemps arabes, Taha n’a pas tiré un trait sur ses espoirs. « Quand quelqu’un vole la liberté du peuple, bien sûr le peuple ne l’accepte pas. Je suis convaincu qu’un jour des millions de gens descendront dans la rue. Un jour, je retournerai place Tahrir pour manifester. Pour demander ce que nous espérions en 2011 ».

►À lire aussi : Entretien - Alaa El Aswany : «L’Égypte me manque, mais la dictature ne me manque pas»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne