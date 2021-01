Covid-19 en Israël: les ultraorthodoxes sont toujours aussi réfractaires au confinement

Les nuits de violences se suivent et se ressemblent. Des affrontements opposent la police à la communauté ultraorthodoxe depuis près d’une semaine, dans plusieurs villes du pays. Certains, parmi ces juifs rigoristes refusent de se plier au confinement général et aux mesures de restriction dues au coronavirus.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Mea Shearim, le quartier ultraorthodoxe de Jérusalem, le son d’une prière s’échappe par une porte dérobée à l’arrière d’une boulangerie. Une dizaine de juifs ultraorthodoxes est rassemblée malgré l’interdiction. Yaacov Grouba y vient chaque jour, il ne porte même pas de masque.

« Pour moi la Torah est ce qu’il y a de plus important et c’est ce qui nous protège et nous permet de rester en vie. Si les autorités comprenaient l’importance d’étudier la Torah, ils laisseraient nos écoles ouvertes comme le sont les commerces de première nécessité », explique-t-il. Alors que la communauté est très touchée par le Covid-19, elle manifeste pour maintenir ses yeshivas, ses écoles religieuses, ouvertes malgré les risques de contamination.

Parmi les élèves de ces écoles, Shulem 19 ans, lui, ne voit pas le risque d’étudier en groupe. « Tous les étudiants ont déjà contracté le coronavirus. Donc pour nous le confinement n’a pas de sens. Les autorités veulent fermer nos écoles parce que la situation sanitaire ne fait qu’empirer. Mais c’est chez vous que la situation se dégrade… nous, on est de nouveau sur pieds ».

Pourtant à Mea Shearim, tous ne tiennent pas ce discours à l’image d’Illal. « Moi, je suis juif sépharade et dans ma communauté, mes rabbins nous demandent de ne pas participer aux manifestations, de respecter les règles, de fermer les écoles et d’écouter les médecins », détaille-t-il.

Illal condamne également les violences des ultraorthodoxes à l’encontre des policiers. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a de son côté promis de sévir contre les émeutiers.

