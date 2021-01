Confinement au Liban: la colère des habitants de Tripoli ne faiblit pas

Des violences près de la maison d'un politicien libanais, lors d'une manifestation contre le confinement strict et l'aggravation des conditions économiques, à Tripoli, le 28 janvier 2021. REUTERS - OMAR IBRAHIM

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, des manifestations depuis quatre jours ont fait au moins un mort et 300 blessés à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Déjà miné par une grave crise économique, le Liban a décrété un confinement strict depuis le 14 janvier à cause du coronavirus et cela a provoqué la colère de la population. RFI a pu contacter des habitants de Tripoli.