Le pape François va rencontrer le grand ayatollah lors de son voyage en Irak

Dans cette photo d'archives prise le 10 décembre 2017, un combattant du Hachd al-Chaabi, coalition chiite appelée Mobilisation populaire, porte un portrait du grand ayatollah Ali al-Sistani, à Bassorah. AFP - HAIDAR MOHAMMED ALI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

S'il n'est pas reporté en raison d'une dégradation des conditions sanitaires et sécuritaires, ce devrait être le premier voyage à l'étranger du pape François depuis le début de la pandémie de coronavirus. Et pour ce premier déplacement en quinze mois, le souverain pontife a choisi l'Irak. Il y est attendu du 5 au 8 mars pour apporter son soutien à une minorité chrétienne en souffrance depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Mais il doit aussi prôner le dialogue interreligieux et notamment rencontrer le grand ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute autorité chiite du pays.