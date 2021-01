Reportage

«Triste de voir sa ville brûler»: au Liban, Tripoli secouée par les manifestations quotidiennes

L'armée a été déployée dans les rues de Tripoli après plusieurs soirs d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. REUTERS - MOHAMED AZAKIR

Dans le nord du pays, une nouvelle manifestation à Tripoli dénonçant la dégradation économique et le confinement a eu lieu ce vendredi 29 janvier en fin d’après-midi. Si la ville a connu plusieurs soirées de heurts depuis le début de la semaine, malgré le retour à un calme précaire, des habitants craignent plus de chaos et une aggravation de la crise sociale.