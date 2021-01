Israël: les missions diplomatiques dans le monde en alerte après une attaque en Inde

New Delhi, le 29 janvier 2021: un engin explosif artisanal a explosé près de l'ambassade israélienne. Les services de sécurité sont en alerte.

Etat d'alerte dans les missions diplomatiques israéliennes dans le monde entier après une explosion de faible puissance non loin de l'ambassade israélienne de la capitale indienne. Les enquêteurs pensent que l'Iran pourrait être liée à cette attaque.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Selon les médias en Israël le Mossad, la centrale de renseignement israélienne, est impliquée dans l’enquête sur l'explosion d’une bombe à proximité de l’ambassade d'Israël à New Delhi. Il s’agit d’un engin de fabrication artisanale qui a explosé vendredi après-midi sans faire de dégâts.

Mais ce qui retient particulièrement l’attention c'est une lettre que les enquêteurs ont découvert près de l’engin explosif. Elle était adressée à l’ambassadeur israélien Ron Malka. Cette explosion n'est qu'un préambule, affirme la missive qui fait référence à l’élimination de Qassem Soleimani, le commandant des Gardiens de la révolution le 3 janvier 2020 à Bagdad et de Mohsen Fakhrizadeh, le chef du programme nucléaire militaire iranien, le 27 novembre dernier dans le nord de Téhéran.

Ce qui surprend les experts israéliens, selon des sources anonymes citées par les médias, c’est l’amateurisme de cet attentat : un simple tuyau rempli d’explosifs. Des sources diplomatiques israéliennes indiquent que l'ambassade à New Delhi était en état d'alerte, à cause de menaces, avant même l'explosion de vendredi. Et que désormais des mesures de sécurité renforcées ont été prises pour l’ensemble des missions diplomatiques israéliennes partout dans le monde.

►À lire aussi : Assassinat de Mohsen Fakrizadeh: Rohani promet une riposte «en temps et en heure»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne