Covid-19: Israël annonce fournir 5000 doses de vaccin aux Palestiniens

Dimanche, sous pression de l’ONU, Israël a annoncé son intention de fournir 5.000 doses de vaccins aux Palestiniens. Une décision prise au moment où l’Etat hébreu mène une campagne de vaccination rapide et massive, et alors que les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza n’ont toujours accès à aucun vaccin. Ces doses sont-elles une réelle avancée ou une goutte d’eau ?

avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

« Nous allons fournir 5.000 vaccins aux équipes médicales de l'Autorité palestinienne », a précisé dimanche un porte parole du ministère israélien de la Défense.

Une annonce qui arrive quelques semaines après que l’Organisation de Libération de Palestine ait exhorté Israël de vacciner les prisonniers palestiniens - ce qui a été fait depuis - et de fournir des vaccins aux 5 millions de Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Car selon le droit international, plus précisément la quatrième convention de Genève - rappelée par le nouveau coordinateur de l’ONU pour le Proche-Orient-, « Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation morale, juridique et humanitaire » d’aider les populations palestiniennes à avoir accès au vaccin.

Mais alors que l’Etat hébreu a commandé près de 14 millions de doses pour les Israéliens, et qu’un tiers de sa population est déjà vacciné, ces 5 000 doses ne sont, pour un haut responsable palestinien, « qu'un geste symbolique, car elles n’immuniseront que 2.500 personnes » ajoute-t-il.

Et si l’Autorité Palestinienne est en contact avec 4 laboratoires, les vaccins tardent à arriver. Les autres doses prévues dans le cadre d’un programme de l’Organisation mondiale de la santé, prendront, elles aussi, plus de temps. Et l’immunité collective israélienne ne pourra, en théorie, pas avoir lieu, avant que la plupart des Palestiniens soient vaccinés.

