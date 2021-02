Le Qatar pourrait autoriser l'alcool dans les loges des stades du Mondial 2022

Il y a un peu plus de dix ans, l'organisation du Mondial 2022 de foot a été confiée au Qatar. Ce lundi, les formules d’hospitalité avec billets, vols et hébergement ont été mises en ligne. Pour l’occasion, le fournisseur a aussi laissé entendre que l‘alcool serait autorisé. Un fait rare dans ce petit État conservateur de la péninsule arabique.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

La question n‘avait encore jamais été abordée officiellement. Pour la première fois, le président de MATCH Hospitality, le fournisseur de billetterie d'hospitalité de la Coupe du monde de football au Qatar, y a répondu.

La consommation d‘alcool devrait finalement être autorisée dans les stades du Mondial 2022. Mais à certaines conditions strictes. Car pour l‘instant, les amateurs de ballon rond et de boissons alcoolisées ne pourront consommer que dans des loges pour certains matchs.

Pour les détenteurs de billets ordinaires, rien n‘a encore été décidé. L’organisation de fan zones est encore en suspens à l‘ère du Covid-19.

Au Qatar, l'achat et la vente d‘alcool sont légaux mais strictement réglementés. Pour ceci, il faut consommer dans des bars, clubs ou hôtels disposant d‘une licence. Il n‘existe par ailleurs qu‘un seul distributeur d‘alcool dans ce petit pays musulman d‘un peu moins de trois millions d‘habitants et ou plus de 80% de la population est étrangère.

