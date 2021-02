Liban: Lokman Slim, militant et intellectuel critique envers le Hezbollah, retrouvé mort

Au Liban, Lokman Slim, un militant et intellectuel, connu pour ses positions critiques envers le Hezbollah, a été retrouvé mort jeudi, tué de quatre balles dans la tête, dans le sud du pays, selon une source sécuritaire libanaise. Son corps a été retrouvé dans sa voiture quelques heures après l’annonce de sa disparition.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Lokman Slim vient d’une grande famille chiite originaire de la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, où il habitait et travaillait. Farouchement hostile au parti pro-iranien, il a consacré son combat, ces trois dernières décennies, à promouvoir les valeurs laïques, notamment au sein de sa communauté, où le Hezbollah reste très populaire. Il a aussi travaillé sur les problématiques de la mémoire et sur la question des disparus après la guerre civile libanaise, à travers une association qu’il a fondée.

Menaces

Son épouse et sa sœur ont signalé sa disparition mercredi alors qu’il rentrait à Beyrouth en provenance du Liban-Sud, un bastion du Hezbollah. Son corps a été retrouvé jeudi. Dans une déclaration à la presse, sa sœur a établi un lien entre sa disparition et ses opinions politiques. Dans le passé, Lokman Slim a déclaré à plusieurs reprises avoir reçu des menaces pour son activisme dans les fiefs du parti pro-iranien.

Plus de pragmatisme

La mort de l’intellectuel chiite intervient alors que la France a demandé aux Etats-Unis d’adopter une position plus « pragmatique » vis-à-vis du Hezbollah dans le but de débloquer la situation politique au Liban. L’administration de Donald Trump avait opté pour les « pressions maximales » contre le parti chiite, dont des dizaines de dirigeants, de cadres et d’institutions ont été sanctionnés et placés sur la liste terroriste américaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne