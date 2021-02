Cisjordanie: un Palestinien tué dans une colonie israélienne

Un Palestinien a été tué par balles, vendredi 5 février, dans une colonie israélienne dans laquelle il s'était introduit en pleine nuit, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources israéliennes et palestiniennes.

Publicité Lire la suite

Khaled Maher Nofal, 34 ans, a été « abattu par des colons », selon l'agence officielle palestinienne Wafa, qui a précisé que l'armée israélienne avait récupéré sa dépouille. L'armée a de son côté indiqué qu'il avait été « neutralisé » par un gardien de la ferme dans laquelle il s'était introduit, près de la ville palestinienne de Qalqilyah.

Elle a également précisé qu' « aucune arme n'avait été retrouvée » en possession de l'assaillant. « À 3 h45, un terroriste est entré dans la ferme de Sde Ephraim dans un véhicule (...), il est sorti de la voiture en courant vers la maison (du propriétaire de la ferme), en criant 'Allah Akbar’ et en essayant de pénétrer dans le logement », a indiqué l'armée dans un communiqué.

Raid israélien

« Au même instant », un garde de la ferme a « repéré » l'homme et alerté d'autres gardiens qui « dormaient », a ajouté l'armée israélienne. Le Palestinien s'est alors précipité vers ce gardien, et « l'a agressé » avant d'être « neutralisé » par un garde qui venait de se réveiller et le propriétaire de la ferme, selon le récit des militaires israéliens.

Dans la foulée de cet incident, des soldats israéliens ont pénétré vendredi matin dans le village palestinien de Ras Karkar, près de Ramallah, d'où était originaire l'homme abattu.

(avec AFP )

►À lire aussi: Cisjordanie: l'ONG B'Tselem dénonce les démolitions de maisons par l’armée israélienne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne