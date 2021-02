Israël: Netanyahu comparaît pour la seconde fois devant les juges pour corruption

Le Premier ministre Netanyahu va présenter sa réponse formelle aux accusations dans son procès pour corruption. REUTERS/Abir Sultan/Pool

Corruption, fraude et abus de confiance. Des accusations ridicules pour Benyamin Netanyahu. Pour la seconde fois depuis l’ouverture du procès au mois de mai dernier le Premier ministre israélien se présente devant ses juges ce lundi matin à Jérusalem. L'audience qui devait avoir lieu le 13 janvier avait été reportée en raison du confinement et elle se déroule à tout juste un mois et demi des élections. La quatrième consultation en moins de deux ans.