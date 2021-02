Covid-19: en Israël, la jeunesse coupée dans son élan par la pandémie

Audio 01:20

Ouraïb Bader, jeune artisan palestinien dans son atelier de bijouterie, à Jérusalem. © RFI / Sami Boukhelifa.

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Israël est peut-être le champion du monde en matière de vaccination contre le Covid-19. Mais l’État hébreu n’a pas échappé, comme le reste du monde, à la crise économique et sociale provoquée par la pandémie. Les plus jeunes, et souvent les plus précaires, ont beaucoup souffert de cette crise aux dimensions multiples.