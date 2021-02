Élections palestiniennes: le Hamas et le Fatah trouvent un accord au Caire

Des représentants du Hamas et du Fatah photographiés lors d'une réunion au Caire, en Égypte, le 12 octobre 2017. (photo d'illustration) AP - Nariman El-Mofty

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Réunis depuis lundi au Caire pour des pourparlers, les deux principaux mouvements palestiniens Fatah et Hamas se sont engagés, mardi 9 février, à respecter les résultats des prochaines élections législatives et présidentielle, prévues cette année. Ce seront les premières depuis 15 ans. L’objectif des Palestiniens : retrouver une crédibilité aux yeux de la communauté internationale et surtout de la nouvelle administration américaine.