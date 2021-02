Gigantesque incendie au principal poste-frontière entre l'Iran et l'Afghanistan

Un gigantesque incendie a touché le principal poste-frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, faisant des dégâts considérables. Selon les médias iraniens, l'explosion aurait fait une cinquantaine de victimes.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Dans les vidéos prises par des témoins mises sur les réseaux sociaux, on voit une énorme boule de feu aller vers le ciel. On ne connaît pas encore l'origine de l'explosion, mais selon un journaliste de la télévision sur place, environ 300 camions-citernes et des camions ont explosé l'un après l'autre et ont pris feu.

L'explosion s'est produite côté afghan à Islam Ghaleh, qui est l'un des principaux passages de transit de marchandises entre l'Iran et l'Afghanistan.

منابع محلی در ولایت هرات از آتش‌سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه خبر دادند.



سید وحید قتالی؛ والی هرات می‌گوید، تاکنون ده‌ها تانکر گاز و مواد نفتی حریق شده است.



به گفته قتالی، حریق بسیار گسترده‌ بوده و آتش هنوز شعله‌وراست. pic.twitter.com/Ymqtb6gGcc — kabul-24 (@24_kabul) February 13, 2021

L'Iran exporte de l'essence, du gasoil et du gaz mais aussi des produits de consommation courante vers l'Afghanistan, qui est devenue ces dernières années l'un des principaux partenaires commerciaux de Téhéran.

Il y a quelques semaines, l'Iran a également inauguré un chemin de fer entre les deux pays pour augmenter encore les échanges économiques avec son voisin afghan.

Téhéran veut être un point de passage pour l'Afghanistan et les autres pays, notamment l'Inde et la Chine en utilisant le port de Chabahbar qui donne sur l'océan Indien.

