«Printemps arabe»: à Bahreïn, il y a dix ans, les premières manifestations débutaient

Il y a dix ans, plusieurs mouvements de contestation ont secoué différents pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de la Tunisie au Yémen. C’était le début de ce qui a été appelé « le printemps arabe ». Le 14 février 2011, des manifestations ont débutaient à Bahreïn. Mais dans cet archipel du golfe arabo-persique, le mouvement a été largement réprimé.

Publicité Lire la suite

L’Égypte avait sa place Tahrir, Bahreïn avait sa place de la Perle : un rond-point près du centre-ville de Manama, la capitale, sur lequel trônait une imposante sculpture de perle, une industrie qui a marqué l’histoire des pays du Golfe. C’est là, le 14 février 2011, que des manifestants ont convergé pour demander des réformes au régime en place.

Dans ce pays à majorité chiite mais dirigé par une famille régnante sunnite, les protestataires souhaitaient l’instauration d’une monarchie constitutionnelle. Et pendant plusieurs semaines, ils ont campé sur la place de la Perle dans l’espoir d’obtenir une ouverture du régime.

Répression

Mais pour le roi Hamad, c’est l’Iran qui entretenait cette agitation. Et les autorités bahreïniennes ont pu compter sur le soutien de leurs alliés saoudiens. Le 14 mars, un mois plus tard, des soldats saoudiens sont entrés à Bahreïn. Dans les jours suivants, ils délogeaient les manifestants de la place par la force. La répression de ce mois de protestation a fait 35 morts et des dizaines de blessés.

À peine la place évacuée, la statue de la Perle, devenue symbole de ce mouvement de contestation, a été détruite. Et depuis, selon l’organisation Amnesty International, « la répression politique a étouffé tout espace permettant de militer ou d’exercer son droit à la liberté d’expression pacifiquement ».

À lire aussi : Bahreïn, un printemps arabe décapité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne