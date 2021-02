Syrie: 12,4 millions de personnes en insécurité alimentaire

Quelque 12,4 millions de personnes ne mangent pas à leur faim en Syrie, a affirmé, samedi 13 février, le Programme alimentaire mondial (PAM), qui juge ce niveau « alarmant ».

En Syrie, 12,4 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, soit 60% de la population de ce pays de 20 millions d’habitants dévasté par dix ans de guerre, selon Programme alimentaire mondial samedi. Un nombre jamais atteint auparavant, indique l'agence onusienne se référant à une étude réalisée fin 2020 dans tout le pays, alors qu'un précédent record de 9,3 millions de personnes en insécurité alimentaire avait été atteint en mai.

Le Covid-19 a encore aggravé la situation

Selon des statistiques de l'ONU, 83% de la population syrienne vit en dessous du seuil de pauvreté.

Ces derniers mois, la pandémie de Covid-19 a rendu la situation encore plus critique avec notamment une dégringolade historique de la livre syrienne face au dollar. Et une augmentation des prix.

« La situation économique en Syrie met sous pression des familles qui n'ont plus rien après des années de conflit et nombre d'entre elles dépendent exclusivement de l'aide humanitaire pour survivre », a déclaré Jessica Lawson, la porte-parole du PAM à l'AFP.

Un besoin de financements

Pour faire face à cette situation, il n'y a qu'une solution, estime pour sa part Abeer Etefa, représentante régionale de l’agence onusienne, au micro de RFI. « Le plus important en ce moment pour que la population syrienne puisse continuer à vivre et se procurer de quoi se nourrir, ce sont les financements, explique-t-elle. Le Programme alimentaire mondial a besoin de 377 millions de dollars d’ici le mois de juillet. Malgré les millions, voire les milliards de dollars qu’ils nous ont donné ces dix dernières années, les pays donateurs commencent à montrer des signes de fatigue, et à favoriser telle opération humanitaire par rapport à telle autre. »

Depuis 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 387 000 morts et poussé des millions de gens à l'exil.

