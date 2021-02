Dubaï: le Royaume-Uni s'inquiète du sort de la princesse Latifa

Le chef de la diplomatie britannique vient de demander des preuves de vie de la princesse Latifa, la fille de l'émir de Dubaï. Cette dernière, qui avait tenté de s'enfuir de chez elle en 2018, affirme être aujourd'hui retenue en otage et craindre pour sa vie. Elle a envoyé des vidéos à la BBC.

Publicité Lire la suite

Le chef de la diplomatie britannique a souhaité mercredi voir des preuves de vie de la princesse Latifa, la fille de l'émir de Dubaï, qui dit être retenue en « otage » et craindre pour sa vie dans des vidéos diffusées par la BBC et Sky News.

« Je fais cette vidéo des toilettes car c'est la seule pièce que je peux fermer à clé. » Dans cette vidéo publiée par la BBC, on peut voir le visage inquiet de la princesse Latifa qui raconte qu'elle est retenue en otage dans une villa contrôlée par des policiers.

« Tous les jours je crains pour ma sécurité et ma vie. (...) La police me dit que je serai en prison toute ma vie et que je ne reverrai jamais le soleil. » La princesse Latifa, 35 ans, fille de l'émir Mohammed ben Rached al-Maktoum, avait tenté de s'évader en bateau de Dubaï en 2018, affirmant avoir été torturée par son père. Mais elle avait été ramenée chez elle, pour son bien, avaient-ils dit à l'époque. Depuis, ses proches, qui disent être sans nouvelle d'elle, ont transmis des vidéos dans lesquelles elle dit être enfermée dans une « villa transformée en prison » aux fenêtres condamnées et gardée par des policiers.

Accusé de l'enlèvement de deux de ses filles

À la suite de la diffusion du reportage, un porte-parole de la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies a indiqué à la BBC qu'elle interrogerait les Émirats arabes unis au sujet de la princesse.

L'émir de Dubaï est dans le collimateur des autorités britanniques. En mars 2020, la justice l'a accusé formellement d'avoir commandité l'enlèvement de deux de ses filles, dont Latifa.

Un an plus tôt, c'est la princesse Haya, la sixième épouse du souverain, qui s'enfuyait à Londres avec leurs deux enfants.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne