Biden-Netanyahu: un premier échange téléphonique diversement interprété

Le coup de fil tant attendu - et même réclamé - par les Israéliens a enfin eu lieu. À l’issue de cet entretien, la Maison Blanche et le bureau du Premier ministre de l’État hébreu ont publié des communiqués détaillant leurs échanges, mais les versions sont quelque peu divergentes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Américains et Israéliens confirment bien avoir parlé de sécurité régionale et de l’Iran. Lors de leur entretien, Joe Biden et Benyamin Netanyahu ont également évoqué les récentes normalisations des relations entre Israël et ses voisins arabes, et la nécessité de poursuivre les efforts de paix pour plus de stabilité dans la région.

Le diable se cache dans les détails : côté américain, il est fait mention des Palestiniens. Mais ces derniers disparaissent de la version israélienne.

Dans un tweet où il apparaît au téléphone, tout sourire, Benyamin Netanyahu se jette également des fleurs : le président américain l’aurait « félicité pour son leadership dans sa gestion du coronavirus ». Israël est effectivement considéré comme le « champion du monde » de la vaccination contre le Covid-19. Mais cette fois-ci, c’est la version américaine qui semble omettre ce détail.

Il aura donc fallu près d’un mois pour que Joe Biden appelle Benyamin Netanyahu. Et l’ambassadeur de l’État hébreu aux Nations unies était allé jusqu’à interpeller publiquement le président américain, il y a une semaine sur Twitter : « Il serait peut-être temps, d’appeler le plus proche allié des États-Unis ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne