Gaza a reçu son premier lot de vaccins contre le Covid-19

L’Autorité palestinienne, en Cisjordanie occupée, affirme avoir envoyé 2 000 doses vers l’enclave. Israël a d’abord bloqué le transfert de ces vaccins, avant finalement d’autoriser l’acheminement de la moitié de la cargaison. Mille doses seulement ont été livrées au territoire sous blocus.

Interrogé par notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa, le Dr Mohamed Abu Selmiyeh, directeur de l’al-Shifa, l’hôpital central de Gaza, raconte le dilemme représenté par l'arrivée de ces 1000 doses de vaccin.

Nous avons reçu 1000 doses de vaccins, donc de quoi vacciner 1000 personnes. Ça a été un véritable dilemme pour nous. Qui vacciner en priorité ? Le personnel médical en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, ou les personnes fragiles ? Et finalement au ministère de la Santé, nous avons décidé de vacciner d’abord les patients atteints de cancer, souffrants d’insuffisance rénale, ou encore ceux qui ont reçu des greffes d’organe. Mohamed Abu Selmiyeh, directeur d’Al-Shifa, hôpital central de Gaza

Pour lui, il est urgent d’obtenir davantage de vaccins. L’Organisation mondiale de la Santé et l’Autorité Palestinienne à Ramallah, en promettent plus.

« Cela dépendra du bon vouloir d’Israël. Honnêtement cela va à l’encontre de toutes les lois internationales et de la morale humaine. Interdire l’entrée de vaccins, c’est s’en prendre aux plus fragiles et mettre leur vie en danger. Nous sommes sous occupation israélienne et Israël a en principe pour devoir de nous fournir les vaccins et aussi les soins nécessaires », regrette-t-il.

