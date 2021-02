Iran: Javad Zarif répond à Washington, Londres, Paris et Berlin

Les États-Unis ne sont pas revenus sur leur politique et continuent la politique de pression maximale sur l'Iran malgré le fait qu'ils ont reconnus que cette politique avait échoué. Les Européens doivent savoir que les pressions ne marchent pas avec l'Iran et les déclarations sans valeur n'ont aucune utilité. Dès que nous verrons des gestes de la part des États-Unis et des Européens pour appliquer leurs engagements, nous réagirons immédiatement et nous reviendrons à nos engagements.