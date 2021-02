Nucléaire iranien: l'Occident avertit Téhéran, les États-Unis prêts au dialogue

Washington, Londres, Paris et Berlin avertissent l'Iran et lui demandent de revenir dans le droit chemin alors que Téhéran se prépare à de nouvelles entorses à l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Dans le même temps, les États-Unis se disent prêts à alléger les sanctions.

Les Occidentaux sonnent l'alarme: l'Iran doit revenir au plein respect de ses engagements, écrivent-ils dans un communiqué commun, préserver le principe de non-prolifération nucléaire et garantir que Téhéran ne puisse jamais acquérir l'arme atomique.

L'inquiétude monte, car depuis le mois de janvier, l'enrichissement d'uranium a repris à des taux jamais vus depuis 2015. À partir de dimanche, le gouvernement iranien prévoit de restreindre l'accès des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, à ses installations.

En s'affranchissant une nouvelle fois des dispositions de l'accord de Vienne, les Iraniens tentent de faire pression sur la nouvelle administration américaine afin qu'elle renonce aux sanctions économiques mises en place sous la présidence de Donald Trump.

Les États-Unis prêts au dialogue

La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis viennent de leur répondre. Au contraire de son prédécesseur, Joe Biden est prêt à reprendre le dialogue mais le régime iranien doit faire le premier pas et cesser les provocations. En signe de bonne volonté, Washington à annulé l'affirmation à l'ONU d'une réimposition de sanctions contre l'Iran ce jeudi 18 février et également accepté une invitation des Européens à des pourparler en la présence de l'Iran. En outre, les États-Unis ont décidé d'alléger les restrictions de déplacement pour les diplomates iraniens à New York qui pourront désormais se déplacer librement dans la ville et non plus être cantonnés à quelques rues autour du siège de l'ONU.

Joe Biden tend la main aux Iraniens mais promet de s'en tenir à ses promesses de campagne : Washington n'envisagera la levée de ses propos sanctions visant l'Iran qu'à une condition : si et seulement si le régime de Téhéran revient à ses engagements pris en 2015 et cesse de s'affranchir chaque jour un peu plus des mesures prévues par l'accord de Vienne.

Le directeur général de l'AIEA est attendu en fin de semaine en Iran afin, selon les mots de son organisation, de « trouver une solution mutuellement acceptable pour les deux parties ».

