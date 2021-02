Syrie: l'aviaton russe mène des raids massifs contre l'État islamique

Au moins 21 jihadistes du groupe État islamique (EI) ont péri dans des frappes massives menées par l'aviation russe dans différentes régions de Syrie, ont indiqué ce samedi 20 février l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des sources proches de Damas.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Une trentaine de chasseurs-bombardiers russes ont pris part à cette vague de raids qui a visé des combattants du groupe État islamique, sur un territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés.

Les avions russes ont mené plus de 130 frappes ces dernières 24 heures dans une zone à cheval sur les provinces d'Alep, Hama et Raqqa, dans le nord de la Syrie, ainsi que dans les régions désertiques centrales autour de Homs, et de Deir Ezzor à l’est.

Cette vague de raids est l’une des plus massives depuis la chute du califat autoproclamé du groupe État islamique, en mars 2019. Elle fait suite à une recrudescence des attaques et des embuscades des jihadistes contre l’armée syrienne et ses alliés, qui ont perdu ces deux derniers mois plus de 150 hommes dans ce désert s’étendant de la province de Homs, au centre, à la frontière avec l’Irak, à l’est.

Plusieurs milliers de jihadistes sont opérationnels dans ce vaste territoire. Très mobiles, ils lancent des attaques de guérilla et se replient dans des caches aménagées dans le désert. Les offensives successives menées au sol par les troupes de Damas n’ont pas réussi à mettre un terme aux attaques du groupe État islamique, qui réorganise ses rangs en Syrie et en Irak.

