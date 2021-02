Reportage

Covid-19 en Israël: les salles de sport rouvrent après l’entrée en vigueur du «passeport vert»

Après neuf mois de fermeture, la salle de musculation Holmes Place, à Tel Aviv, a rouvert ses portes ce dimanche 21/02/2021. © Sami Boukehlifa/RFI

4 mn

Les confinements et les restrictions contre le Covid-19, c’est bientôt de l’histoire ancienne en Israël. L’État hébreu a déjà vacciné plus de quatre millions de personnes, c’est presque la moitié de sa population. Alors les autorités ont mis en place un « passeport vert », une preuve de vaccination sur papier ou via une application. Et ce fameux sésame, ouvre les portes des lieux culturels, des salles de sports et des piscines.