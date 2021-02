Nucléaire iranien: l'AIEA trouve un accord a minima avec Téhéran

Téhéran avait annoncé son souhait de restreindre certaines inspections de l’AIEA dans le pays si les sanctions américaines n'étaient pas prochainement levées. Le directeur général de l’agence, Rafael Grossi, s'est rendu en Iran ce week-end, où un accord a été trouvé, annonce-t-il ce dimanche soir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

En vertu d’une loi adoptée au Parlement iranien, Téhéran avait informé l’AIEA que le pays allait réduire certaines inspections de l’Agence internationale de l'énergie atomique sur des installations non nucléaires, dont des sites militaires suspects.

Une annonce qui a inquiété et poussé le directeur général Rafael Grossi à se rendre en Iran ce week-end. Il a annoncé ce dimanche soir qu’à son grand regret cette loi entrerait en vigueur mais qu’un compromis a pu être trouvé.

« Ne nous voilons pas la face, l’accès sera réduit, mais nous serons en mesure de maintenir le degré nécessaire de surveillance et de vérification grâce à un accord technique et temporaire », a-t-il affirmé.

Cet accord sera valable trois mois et permet à l’AIEA de conserver le même nombre d’inspecteurs sur place en Iran. Mais l’espoir évidemment c’est que les négociations pour sauver l’accord de Vienne aboutissent. Celui-ci est de plus en plus fragilisé car en réponse au retrait américain et au rétablissement des sanctions en 2018, l’Iran continue de s’affranchir de certaines limites posées par l’accord. Aujourd’hui, si les deux parties affirment leur volonté de le sauver, personne ne semble prêt, pour l’instant, à faire le premier pas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne