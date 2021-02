Iran: Paris confirme la détention d'un Français

Les autorités françaises ont confirmé ce mercredi qu'un ressortissant français était détenu en Iran depuis le mois de mai de l'année dernière, et ce sans motif connu. C'est un nouveau sujet de contentieux entre Paris et Téhéran alors que la France réclame depuis des mois le retour d'une chercheuse assignée à résidence après avoir été condamnée.

Un touriste âgé de 35 ans arrêté en mai 2020 alors qu'il circulait au volant de son van en Iran dans une région désertique proche de la frontière avec le Turkménistan, c'est à peu près tout ce que l'on sait du ressortissant français dont Paris a confirmé la détention ce mercredi, suite à des informations de l'hebdomadaire Le Point.

L'homme est actuellement détenu à Mashhad, dans le nord-est du pays, où il a pu recevoir la visite de diplomates français en poste à Téhéran. Un avocat iranien a été désigné pour sa défense et ce dernier déplore « une détention illégale » et « des accusations contradictoires et fausses ».

Un nouveau dossier épineux donc entre Paris et Téhéran alors que l'universitaire franco-iranienne Fabriba Adelkhah est privée de liberté depuis juin 2019. Condamnée à 5 ans de prison, elle a pu quitter sa cellule en octobre dernier mais demeure assignée à résidence dans la capitale iranienne.

Ces dernières années, de nombreux ressortissants étrangers ou binationaux ont été arrêtés en Iran et certains d'entre eux ont retrouvé la liberté grâce à des opérations d'échange permettant le retour d'Iraniens détenus à l'étranger.

