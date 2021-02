Israël: la justice gèle le transfert de vaccins anti-Covid à d'autres pays

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu avait fait part cette semaine de son intention de fournir 100 000 doses aux Palestiniens et à des pays amis. Alex KOLOMIENSKY POOL/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La justice israélienne suspend finalement le transfert des vaccins contre le Covid-19 par l’État hébreu à ses alliés. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre Benyamin Netanyahu avait fait part de son intention de fournir 100 000 doses aux Palestiniens et à des pays amis. Une décision qui a suscité la colère de l’opposition et d’une partie des Israéliens. La justice doit dire si cette démarche relève effectivement des prérogatives du Premier ministre.