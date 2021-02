Israël va vacciner les Palestiniens avec un permis de travail israélien

Des Palestiniens font la queue pour se faire vacciner contre le coronavirus devant une clinique mobile dans la vieille ville de Jérusalem, le 26 février 2021. AFP - AHMAD GHARABLI

Israël l’a confirmé ce dimanche 28 février : les dizaines de milliers de Palestiniens qui ont un permis pour travailler sur le territoire israélien et dans les colonies de Cisjordanie occupées vont être vaccinés. Au moment où 50% de la population israélienne est déjà vaccinée, les Palestiniens n’ont reçu à ce jour que 30 000 doses de vaccins, pour les 5 millions de Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza… et pour le moment, la campagne ne concerne que le personnel médical en première ligne.