Des députés français refoulés d'un camp de réfugiés en Syrie

Photo prise dans le camp al-Hol géré par les Kurdes, qui abrite des proches présumés de combattants du groupe État islamique (EI), dans le gouvernorat de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, le 3 mars 2021. AFP - DELIL SOULEIMAN

Incompréhension d'une poignée de parlementaires français : une délégation s'est rendue la semaine dernière en Syrie pour visiter des camps de réfugiés et rencontrer certains jihadistes et leurs familles, qui y sont détenus dans des conditions très difficiles. Or, l'accès leur a été interdit, contrairement aux représentants d'autres pays. Désormais rentrés sur le territoire français, ils accusent Paris d'avoir fait pression pour leur interdire de pénétrer dans ces camps. Ils attendent une réponse du gouvernement.