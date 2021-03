Irak: rencontre historique entre le pape François et le grand ayatollah Ali Sistani

L’un des temps forts du voyage du pape François en Irak est la rencontre avec le grand ayatollah Ali Sistani ce samedi 6 mars au matin à Najaf, la cité spirituelle des chiites d’Irak.

Avec notre envoyé spécial, Arthur Herlin

C'est une rencontre historique par deux aspects, jamais un pape n’avait rencontré un leader chiite et par ailleurs Ali Sistani ne reçoit habituellement aucun chef d’État. On comprend donc mieux pourquoi le pape affichait un visage particulièrement solennel lorsqu’il s’est rendu dans la modeste demeure du chef spirituel chiite. C’est le fils du religieux musulman de 90 ans qui a accueilli le pape à l’entrée - au beau milieu d’un lâcher de colombe - avant de l’accompagner à l’intérieur de l’édifice.

Un entretien strictement privé

Sur le contenu de leurs échanges, nous savons peu de choses, l'entretien est resté strictement privé. Et pour cause, les deux hommes devaient aborder des questions délicates, en premier lieu le besoin de réconciliation dans le pays. Mais l’enjeu pour le pontife est aussi de hisser le dialogue avec les chiites au niveau de celui entrepris avec les musulmans sunnites il y a deux ans, quand le pape a réussi a signer un document commun avec la branche sunnite de l’islam à Abou Dabi.

Le volet interreligieux se poursuit

Le volet interreligieux de ce voyage n’est pas fini ; le pape va rencontrer des chefs religieux dans la plaine d’Ur. Les journalistes du vol papal sont déjà sur place. Une petite scène a été installée au beau milieu d’un désert de roches aux abords de ruines datant de l’époque sumérienne et d’un immense temple. Outre des musulmans chiites et suniites, Le pape rencontrera ici dans le berceau d’Abraham des juifs, mais aussi des Yézidis, des mandéens, des kakaï, des zoroastriens, devant lesquels il devrait prononcer un discours très fort sur la fraternité et condamner les violences au nom de dieu.

