La campagne de vaccination des travailleurs palestiniens en Israël vient de commencer

Quelque 100 000 personnes vont en bénéficier, elles travaillent dans les zones industrielles israéliennes, dans la construction ou les transports, par manque d’opportunité de l’autre côté du mur. Leur vaccination a été mise en place par le Magen David Adom, l’équivalent de la Croix-Rouge. Un essai pilote a eu lieu dimanche pour 700 travailleurs. Désormais ceux qui ont un permis de travailer en Israël et dans les colonies de Cisjordanie occupée peuvent recevoir leur première injection aux checkpoints. Reportage dans un centre de vaccination à N’lin, un checkpoint à l’ouest de Ramallah.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Derrière les barreaux du checkpoint, une longue file d’attente de travailleurs palestiniens. Ils sont des dizaines et des dizaines et entrent tour à tour, donnent leur carte d’identité et leur permis de travail à de jeunes soldats israéliens qui les attendent de l’autre côté.

Puis, tous se dirigent vers les 4 stands de vaccination, ouvert jusqu’à 18h. Mohammad Mahmoud Ghorobi, 41 ans, habite à Beitunia et travaille à Ashdod en Israël, dans le bâtiment. Il vient de recevoir sa première injection. « L’entreprise où je travaille a tout organisé pour qu’on puisse recevoir ce vaccin contre le coronavirus, explique-t-il. Ensuite, on a tous reçu une invitation pour venir ici, aujourd’hui. C’est notre employeur qui a emmené tous les travailleurs au checkpoint. Tout a été très rapide. » Une injection, puis 15 minute d’attente.

Tout a été coordonné avec le COGAT, l’organe du ministère de la Défense en charge des affaires civiles palestiniennes. Dans un communiqué, il s’agit selon eux d’un « intérêt sanitaire et économique » pour les deux pays, au moment où près de 40% de la population israélienne est vaccinée.

À la sortie, trois hommes attendent à côté d’une voiture. L’un d’eux a reçu son vaccin, mais pas les autres, qui ont pourtant tenté : « C’est juste pour ceux qui ont un permis. Tout le monde ne peut pas l’avoir ». Sa femme, par exemple, n’en a pas bénéficié,

Les doses se font toujours attendre en Cisjordanie, au moment où le nombre d’infections au coronavirus ne fait qu’augmenter.

