Israël: la vie culturelle reprend avec des concerts en plein air

La vie reprend petit à petit son cours normal en Israël. Le pays a vacciné près de la moitié de sa population contre le Covid-19. Bars, cafés, restaurants ont rouvert et il faut bien sûr le fameux « passeport vert », le passeport vaccinal, pour pouvoir réserver une table. Les évènements culturels reprennent également. Chaque week-end, les villes de Tel-Aviv ou Jérusalem par exemple, organisent des concerts en plein air.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Cela faisait des mois que le groupe Radio Luna, n’était plus monté sur scène. Emmitouflée, dans son écharpe, Sheli, la chanteuse est ravie, malgré le froid. « Les affaires reprennent et on reprend vie ! Notre dernier concert remonte à l’été dernier, c’était en juillet peut-être. Durant le confinement, on en a profité pour enregistrer quelques morceaux. Mais c’est tellement bien de pouvoir enfin remonter sur scène. »

A ses côtés Ilan, également chanteur et guitariste se réjouit du retour à la normale. « Quelle sensation extraordinaire ! Nous sommes tellement heureux de faire ce que nous aimons. Nous donnerons d'autres concerts lundi et vendredi prochains et j’espère qu’on aura plein d’autres dates ».

Dans le public, Lior, attendait ce moment depuis très longtemps. Mais il souhaiterait que le déconfinement aille encore plus vite. « On a traversé des moments difficiles, c’était déprimant ! Mais c’est comme ça, on n’avait pas le choix. Malheureusement ce retour à la normale est très lent ».

Le retour à la normale est surtout progressif. Si les restaurants ont rouvert et si des concerts peuvent de nouveau avoir lieu, les mesures de distanciation sociale sont toujours de rigueur et le port du masque reste obligatoire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne