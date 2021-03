Liban: la contestation reprend en force après deux mois de confinement

Au Liban, le mouvement de contestation reprend de l’ampleur, alors que la livre libanaise continue de s’effondrer. La monnaie nationale s’échange désormais à 11 000 livres pour 1 dollar, taux le plus bas jamais enregistré. Le salaire minimum, équivalent à 450 dollars il y a encore un an et demi, n’en vaut plus que 60. À cette crise économique, s’ajoute la crise politique : cela fait 7 mois que le pays du cèdre n’a pas de gouvernement. Ce 12 mars, des centaines de Libanais sont descendus dans la rue pour demander un changement de régime et des mesures concrètes pour mettre fin à la crise.