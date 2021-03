Russie: action judiciaire sans précédent contre le groupe Wagner

Bâtiment détruit par des frappes près de la ville de Saraqeb, dans la province d'Idleb (photo d'illustration). Le dixième anniversaire du début de la révolution en Syrie et de la guerre qui en a découlé, est marqué par une action judiciaire sans précédent en Russie. Amer ALHAMWE / AFP

Le dixième anniversaire du début de la révolution en Syrie et de la guerre qui en a découlé, est marqué par une action judiciaire sans précédent en Russie. Pour la première fois, une plainte est déposée contre les mercenaires russes du groupe Wagner qui opèrent depuis plusieurs années en Syrie. Six d’entre eux sont accusés d’avoir torturé et mutilé un citoyen syrien en juin 2017. Pour l’heure aucune enquête n’a été ouverte, ni en Syrie ni en Russie. Un collectif d’ONG a donc décidé d’y remédier.