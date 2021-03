Liban: pour Michel Aoun, Saad Hariri doit «former immédiatement un gouvernement ou céder la place»

Le président libanais Michel Aoun, au palais présidentiel à Baabda, le 17 mars 2021. REUTERS - DALATI NOHRA

Le président libanais Michel Aoun et le Premier ministre désigné Saad Hariri ont étalé au grand jour leurs profondes divergences, le premier exhortant mercredi 17 mars le second à former « immédiatement » un gouvernement ou alors à « céder la place ». Entretemps, la colère des Libanais grandit en raison de l’aggravation de la crise économique et la tension monte dans la rue.