La grande figure du féminisme égyptien, Nawal el Saadawi, est morte

L'écrivaine égyptienne Nawal el Saadawi est décédée ce dimanche 21 mars 2021 à l'âge de 89 ans. ASSOCIATED PRESS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La féministe et écrivaine égyptienne Nawal el Saadawi est décédée ce dimanche à 89 ans. Cette médecin et psychiatre est considérée comme l’égérie de la seconde vague du féminisme égyptien et arabe. Ses prises de position en faveur des droits des femmes lui ont valu des problèmes avec les pouvoirs politique et religieux ainsi que la prison et l’exil.