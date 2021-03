REPORTAGE

Coronavirus: au Liban, réouverture des bars et restaurants dans le cadre du déconfinement

Café de Beyrouth, en novembre 2020. Dans la capitale libanaise les bars et les restaurants ont réouvert (Photo illustration) AFP - JOSEPH EID

RFI

Le Liban entame ce lundi 22 mars sa quatrième et dernière phase de déconfinement avec la réouverture des bars et des restaurants. Les établissements déjà pris à la gorge par les confinements à répétition, l’explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth qui avait détruit beaucoup d’entre eux, et la crise économique peuvent enfin rouvrir leurs portes aujourd’hui. Mais avec un certain nombre de règles très contraignantes, trop diront certains restaurateurs.