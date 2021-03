Violents affrontements entre forces turques et kurdes dans le nord de la Syrie

Un soldat turc sur une route à proximité de la ville d'Aïn Issa (image d'illustration). AFP - BAKR ALKASEM

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De violents affrontements ont lieu samedi et dimanche entre les Forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, et l’armée turque épaulée par ses supplétifs syriens près d'une localité stratégique dans le nord de la Syrie. Au moins huit combattants des deux camps et un enfant ont été tués et quatre civils blessés, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme et des sources proches du gouvernement syrien.