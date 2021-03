Liban: l'armée entraînée dans la crise économique

Chaque jour le Liban plonge un peu plus bas dans la crise économique. Face à la situation, la France a d'ailleurs demandé en début de semaine d'actionner des leviers contre les dirigeants libanais afin de les forcer à agir pour sortir de la crise. Face à la pauvreté qui frappe la majorité des Libanais, l'armée refuse maintenant d'utiliser la force face à des manifestants qui partagent les mêmes préoccupations.

Voilà plusieurs années que le budget de l'armée diminue progressivement. Aujourd'hui selon le général à la retrait Georges Nader il n'est tout simplement plus possible pour les militaires de faire leur travail. « Comment une armée peut être fonctionnelle avec une réduction de 90% d’armements, de munitions et d’entraînements ? Comment ? Pour un soldat dont la femme n’a pas de paie et qui ne peut pas assurer un minimum de nourriture pour sa famille. Qu’est-ce qu’il peut faire ? Il arrive dans sa caserne et sa tête reste chez lui. »

Pourtant l'armée est l'un des piliers de la stabilité du Liban. Elle est même le seul encore debout, selon le chercheur Aram Nerguizian du Carnegie Middle East Center de Beyrouth : « Il ne faudrait pas que 2021 soit le précurseur d'une guerre civile. Il y a suffisamment de tensions et d'instabilités. Il y a aussi beaucoup de compétition géopolitique entre différents pays. Ce serait vraiment dommage que le Liban, qui a tellement fait pour construire une armée professionnelle, perde cette stabilité parce que tout le monde est trop occupé à se battre pour sa place au Liban et que les donneurs étrangers ne sont pas assez motivés. »

Les pays occidentaux ne peuvent pas envoyer directement de l'argent à une armée étrangère. Pour parer au plus presser, la France a envoyé plus de 2 000 rations alimentaires aux familles de soldats. Mais il faudra rapidement trouver une solution pérenne et politique pour empêcher le pays de sombrer totalement.

