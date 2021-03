Législatives en Israël: Netanyahu en tête mais sans majorité, le Likoud soucieux

Sans surprise, Benyamin Netanyahu arrive en tête des élections législatives en Israël, selon les premiers résultats tombés mardi 23 mars. Mais le Premier ministre sortant n’obtient pas, pour le moment, la majorité nécessaire pour gouverner. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. Dans la nuit, Benyamin Netanyahu a revendiqué « une immense victoire de la droite ». Un cri de ralliement à travers lequel il espère rassembler des soutiens suffisants pour rester au pouvoir.

Ambiance morose dans les rangs du Likoud, écrit notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa. Ces quatrièmes élections ont suscité de l’espoir. Les partisans de Benyamin Netanyahu s’attendaient à une victoire nette. Pour Mody, un jeune militant, cette courte victoire sans majorité claire constitue une douche froide : « La situation est tendue. Je vais me coucher et je ne sais pas qui sera Premier ministre demain matin. J’espère que ce sera Benyamin Netanyahu. Au moins, on le connaît. »

Des jeux d'alliances à venir ?

L’alternative serait une coalition de partis du centre et de gauche au pouvoir. Mais ça, Shmuel, un autre militant du Likoud, ne veut pas en entendre parler. Alors, pour lui, il faut absolument rassembler la droite : « Netanyahu doit tendre la main aux autres leaders de la droite comme Naftali Bennett et Gideon Saar. Autrement, soit nous irons vers des cinquièmes élections, soit la gauche gagnera. Et ça, c’est inacceptable. »

Les résultats définitifs ne seront pas connus avant vendredi. Une seule certitude : aucun parti n’obtient de majorité pour gouverner. Tout repose sur des jeux d’alliances.

Prudence

C’est donc avec prudence que le Premier ministre israélien sortant accueille le résultat des élections. Son parti le Likoud est largement en tête mais le décompte des voix est loin d’être terminé. Ce n’est que ce soir que les 400 000 votes sous enveloppes doubles, des militaires, diplomates, détenus et aussi pour la première fois des équipes médicales et des positifs au Covid-19 vont commencer à être pris en compte.

Et cela pourrait changer radicalement le résultat de ces élections. Benyamin Netanyahu a cependant déjà indiqué son option principale : un gouvernement de droite, stable et fort, selon ses propres termes. Et la nuit dernière il a déjà pris contact avec les partenaires de sa future coalition qui serait, toujours selon les prévisions, la plus à droite qu’ait connu Israël.

Retour de sujets comme l’annexion d’une partie de la Cisjordanie ?

Cela pourrait remettre sur la table des sujets tels que l’annexion d’une partie de la Cisjordanie, l'affaiblissement du système judiciaire et bien sûr le gel des poursuites judiciaires contre Netanyahu lui-même.. Pour l'éditorialiste de Yediot Aharonot tout va dépendre désormais des kahanistes d'extrême droite et c’est, estime-t-il, une véritable « catastrophe idéologique ».

