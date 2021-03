Un porte-conteneurs géant s’échoue dans le canal de Suez bloquant tout passage

Le navire Ever Given, de la compagnie Evergreen, bloque tout passage par le Canal de Suez, voie très empruntée dans le transport maritime, le 24 mars 2021

Un super porte-conteneurs bloque le canal de Suez depuis la nuit de mardi 23 à mercredi 24 mars, en Égypte. Le navire taïwanais « Ever Given », long de 400 mètres et large d’une soixantaine de mètres, s’est mis en travers du canal bloquant tout le trafic dans cette très importante voie d’eau, empruntée par 10% de tout le commerce maritime mondial.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Selon la compagnie Evergreen qui opère le navire, ce serait une violente rafale de vent qui aurait fait dévier le Ever Given de sa trajectoire. Le bulbe de la proue s’est enfoncé dans la berge du canal et le navire a tourné sur lui-même, jusqu’à ce que sa poupe touche l’autre berge.

De puissants remorqueurs cherchent à tirer le navire pour le désencastrer de la berge. Une mission compliquée car le Ever Given est un des plus grands porte-conteneurs du monde, portant 20 000 conteneurs et pesant plus de 200 000 tonnes.

Embouteillage de navires

L’accident a provoqué un embouteillage de plus d’une centaine de navires en Méditerranée et en mer Rouge, alors que, chaque jour, 70 navires transportant au total 4 millions de tonnes de marchandises traversent le canal.

Une prolongation de l’arrêt de la navigation aurait de graves répercussions économiques pour l’Égypte. Pire, cela pourrait détourner une partie du trafic maritime du canal dans l’avenir.

► À lire aussi : Avec la pandémie, les coûts du fret maritime ont explosé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne