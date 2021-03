Législatives en Israël: à l'heure du décompte, la gauche fait de la résistance

Le décompte des votes continue en Israël. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déjà proclamé la victoire de la droite, mais son parti n'a pas la majorité des votes et reste au coude-à-coude avec son rival centriste Yaïr Lapid. Malgré tout, la gauche israélienne a tout de même réussi à surprendre.

La gauche israélienne, « qu’on disait moribonde et en état d’agonie, s’en sort pas mal dans la nouvelle conjoncture. Si on additionne les suffrages du Meretz, du Parti travailliste et de Benny Gantz, qui est composé d’anciens travaillistes, on obtient un score relativement significatif, honorable en tout cas de 20 députés sur 120 »,constate Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'université ouverte d’Israël.

La gauche israélienne « n’est plus la force majoritaire et hégémonique qu’elle était dans le passé, mais cela reste quand même une force avec laquelle il faut compter. De ce point de vue-là, la gauche peut s’estimer satisfaite dans la mesure où elle a pratiquement doublé les scores que les sondages lui prédisaient avant le scrutin », poursuit-il.

« Chasse » auprès des autres partis

Afin de garder son poste, Beyamin Netanyahu va désormais entamer une « chasse » auprès des autres partis pour rallier quelques soutiens supplémentaires. L'hypothèse d'une alliance entre Benjamin Netanyahu et ses adversaires du centre, de gauche, apparaît quant à elle acrobatique.

Le Premier ministre sortant a axé sa campagne électorale autour de la réussite de la stratégie de vaccination d'Israël où près de 50% de la population a déjà reçu deux doses de vaccin. Elle a toutefois été une nouvelle fois entachée par les accusations de corruption, de fraudes et abus de confiance que Benyamin Netanyahu réfute, mais qui l'ont conduit devant la justice.

