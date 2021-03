Égypte: collision mortelle entre deux trains, Sissi promet une sanction

Les gens inspectent les dégâts après la collision de deux trains près de la ville de Sohag, en Égypte, le 26 mars 2021. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un accident ferroviaire a fait au moins 32 morts et 91 blessés vendredi peu avant midi en Égypte. Deux De luxe se sont télescopés près de la ville de Sohag à 500 km au sud du Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis une sanction dissuasive à quiconque a causé cet accident « par négligence ou corruption ». Le chef du gouvernement et 5 ministres, dont ceux de la Santé et des Transports, ont été dépêchés sur les lieux.