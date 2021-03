Porte-conteneurs échoué au milieu du canal de Suez: le propriétaire japonais se veut optimiste

Toutes les tentatives des deux derniers jours pour renflouer le navire ont échoué. Le bulbe de la proue de l'Ever Given est profondément encastré dans la berge Est du canal de Suez, tandis que la poupe touche la berge Ouest. Cela rend les manœuvres de remorquage extrêmement difficiles, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti.



Les dragueurs envoyés pour dégager la berge autour de la proue ont échoué du fait de la nature rocailleuse du terrain. On évoque maintenant la possibilité d’alléger le navire de plus de 200 000 tonnes de son carburant et de l’eau des ballasts, mais cela pourrait faire chavirer l’Ever Given sous le poids des 20 000 conteneurs qu’il transporte.



L’autre alternative est de transborder les conteneurs. Mais l’Egypte n’a pas la grue flottante nécessaire. En attendant, un embouteillage de près de 200 navires s’est formé au Nord et au Sud du Canal. Les pertes directes pour l’Egypte sont estimées, jusqu’à présent, à une cinquantaine de millions d’euros.



Près de 10% du commerce maritime mondial, notamment le pétrole, transite par le canal de Suez.