Canal de Suez: une «erreur humaine» pourrait être à l'origine de l'échouement

Le porte conteneurs "Ever Given" coincé dans le canal de Suez, le 26 mars 2021.

Les travaux pour renflouer le porte-conteneurs géant qui bloque le canal de Suez depuis mardi se sont poursuivis toute la nuit. Selon le président de l’Autorité du canal, des signes encourageants ont été enregistrés. En attendant, plus de 300 navires sont embouteillés devant le canal en Mer rouge et Méditerranée.

Selon le général Oussama Rabie, le patron du canal de Suez, la barre du porte-conteneurs qui est enfouie dans le sable de la berge Ouest a commencé à répondre samedi soir grâce aux travaux de dragage entrepris depuis des jours. Le bulbe de la proue profondément encastré dans la berge Est a lui aussi commencé à légèrement bouger.

Un responsable de la compagnie de sauvetage néerlandaise SMIT Salvage dépêché sur les lieux par l’armateur du Ever Given a déclaré que « si tout se passe bien », le navire pourrait être renfloué en début de semaine.

Quant aux causes de l’accident, le général Rabie a remis en question l’explication qui avait été donnée au départ: une rafale de vent soufflant à plus de 70 kilomètres heure. Selon lui, l’erreur humaine et la défaillance technique sont des causes plus probables.

Son franchissement est une manœuvre délicate qui demande une vigilance de tous les instants, notamment du vent, qui, lorsqu’il est latéral aux bateaux qui franchissent le canal, peut réduire considérablement les capacités manœuvrières de ces navires… Ludovic Poitou, capitaine de vaisseau de la Marine nationale Franck Alexandre

